Osmaniye\'de 2 Organize Suç Örgütü Çökertildi, 55 Şüpheli Yakalandı

Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-3" operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı. - OSMANİYE
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Mersin'de çobanlık yaparak gizlenen ve 17 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma ekipleri tarafından çadırda yakalandı. Aynı zamanda uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarından aranan toplam 672 kişiden 27'si tutuklandı.
Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 61 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tüfek, 1,5 kg muhtelif uyuşturucu madde, çok sayıda mermi ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilde boş alkol şişeleri bulundu.
Çorum'un Alaca ilçesinde, para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı. İki grup arasında yaşanan olayda, S.A.Ü. ve K.B. isimli gençler, önlerini kesen B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler, Alaca Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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