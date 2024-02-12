Osmaniye'de 32 milyon TL değerinde 219 kg skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 32 milyon TL değerinde 219 kg skunk ele geçirildi

Osmaniye\'de 32 milyon TL değerinde 219 kg skunk ele geçirildi

Osmaniye'de yapılan uyuşturucu operasyonunda, ortası kesilmiş suntaların içinde gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 32 milyon Türk Lirası olan 219 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

12.02.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Osmaniye'de ortası kesilmiş suntaların içinde gizlenmiş halde piyasa değeri yaklaşık 32 milyon Türk Lirası olan 219 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada ekipler, otoyol üzerinde seyir halinde olan sunta yüklü tırı durdurdu. Tırda hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada ortası kesilmiş suntaların içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 32 milyon Türk Lirası olan 219 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Hasan Ç. ve Bilal G. tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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