Osmaniye'de 4 metrelik kuyuda mahsur kalan buzağıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmaniye'de 4 metrelik kuyuda mahsur kalan buzağıyı itfaiye kurtardı

Osmaniye\'de 4 metrelik kuyuda mahsur kalan buzağıyı itfaiye kurtardı
15.06.2026 11:22  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de üzeri açık 4 metrelik su kuyusuna düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin tripot kurarak halatla yaptığı çalışma sonucu sağlıklı şekilde kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Osmaniye'de 4 metrelik su kuyusuna düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Rızaiye Mahallesi 10031 Sokak'ta meydana geldi. Üzeri açık halde kullanılmayan su kuyusuna bir buzağının düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuyuda mahsur kalan buzağıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kuyunun başına tripot kurarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 4 metre derinlikteki buzağıya halat bağlayan ekipler, hayvanı dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

Sağlıklı şekilde kurtarılan buzağı sahibine teslim edilirken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Osmaniye, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 4 metrelik kuyuda mahsur kalan buzağıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:44:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 4 metrelik kuyuda mahsur kalan buzağıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.