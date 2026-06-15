Osmaniye\'de 4 metrelik kuyuda mahsur kalan buzağıyı itfaiye kurtardı

Osmaniye'de 4 metrelik su kuyusuna düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Rızaiye Mahallesi 10031 Sokak'ta meydana geldi. Üzeri açık halde kullanılmayan su kuyusuna bir buzağının düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuyuda mahsur kalan buzağıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kuyunun başına tripot kurarak güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 4 metre derinlikteki buzağıya halat bağlayan ekipler, hayvanı dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

Sağlıklı şekilde kurtarılan buzağı sahibine teslim edilirken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - OSMANİYE