Osmaniye\'de Ağaç Budama Kazası: Çocuk Hayatını Kaybetti

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin önündeki ağacı budayan çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Düziçi ilçesi Çatak köyünde meydana geldi evinin önünde bulunan ağacın dallarını budamak isteyen Ahmet T. (16) dalların elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak yere düştü. Çevredekilerin yardımıyla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet T. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE