Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Osmaniye\'de akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
29.06.2026 14:38  Güncelleme: 14:41
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan 23 yaşındaki Tuncay Timi hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından taraflardan birine ait ev ateşe verildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan Tuncay Timi 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavganın ardından taraflardan birine ait ev ateşe verildi.

Olay, Düziçi ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında akrabalık bağı bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Tuncay Timi (23), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Timi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Tuncay Timi'nin hayatını kaybetmesi üzerine yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kavganın ardından iddiaya göre tarafların akrabası olan Muharrem F. ait ev ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayın ardından mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ikinci bir olay yaşanmaması için bölgede uzun süre tedbir aldı. Güvenlik şeridiyle çevrilen mahallede inceleme yapan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Daha öncede iki tarafın arasında tartışmalar olduğunu söyleyen Yüzüncü Yıl Mahalle Muhtarı Mustafa Güngör, "İki aile arasında daha önceden de tartışmalar yaşanıyordu. Dün akşam da aralarında bir tartışma olmuştu. Sabaha karşı yeniden tartışmaya başladılar. O sırada karşı taraftan bir kişinin silah çekip ateş ettiğini duyduk. Yaralanan Tuncay Timi hastaneye kaldırıldı ama maalesef kurtarılamadı. Allah rahmet eylesin.Tuncay evliydi, iki çocuğu vardı. Bildiğimiz kadarıyla taraflar akrabaydı, enişte-kayın arasında bir anlaşmazlık vardı. Olayın ardından vurulan tarafın akrabalarına ait olduğu söylenen ev ateşe verildi. Kimin yaktığını kesin olarak bilmiyoruz. Evde camlar kırılmış, yangından dolayı da zarar oluşmuş. İnşallah böyle acı olaylar bir daha yaşanmaz" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Osmaniye, İtfaiye, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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