Osmaniye'de akraba kavgasında can kaybı 2'ye çıktı - Son Dakika
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Osmaniye'de akraba kavgasında can kaybı 2'ye çıktı

Osmaniye\'de akraba kavgasında can kaybı 2\'ye çıktı
02.07.2026 14:05
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Osmaniye'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada ağır yaralanan Yusuf Tamer hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye çıktı. Kavga anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı Sinan Tamer ve oğlu Alperen Tamer tutuklandı.

Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki Yusuf Tamer'in de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükselirken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 13 Haziran'da Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen Sinan Tamer ile İrfan Tamer arasında çıkan tartışma, tarafların çocuklarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu İrfan Tamer ile oğlu Yusuf Tamer vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İrfan Tamer olay günü hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak tedavi gören 22 yaşındaki Yusuf Tamer de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Olayın ardından gözaltına alınan Sinan Tamer ile oğlu Alperen Tamer, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, silahlı kavga anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüştüğü ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Osmaniye, Güvenlik, 3. Sayfa, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de akraba kavgasında can kaybı 2'ye çıktı - Son Dakika

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