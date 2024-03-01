Osmaniye\'de arazi kavgasında 3 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de 2 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında ölü sayısı 3'e yükseldi.
Osmaniye'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Yusuf Ö. (74) ile yengesi Rabia Ö.'yü (70) av tüfeği ile öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Erol Ö. (54), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Ö.'nün torunu Çiğdem Ö. (32) de, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Birgül Ö., Soner Ö. ile Halil İbrahim T.'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - OSMANİYE
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında arama çalışmaları hala sürüyor. Otizmli çocuğun kaybolduğu saatte güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelenerek arama çalışmaları geniş kapsamlı olarak devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefonda başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, güvenlik kameralarına yansıyan anlar kaydedildi. İddiaya göre, bir sitede görevli olan S.A. ile A.Ş. arasında telefonda yaşanan tartışma sonucunda S.A. ateş açtı ve A.Ş. karşılık verdi. Yaralanan S.A. hastaneye kaldırılırken, A.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ta DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olan ve finans sağlama suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde etrafı hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Edirne Havsa yolu Tayakadın köyü mevkiinde meydana gelen kazada, M.K. kontrolündeki bir otomobil ile 22 BK 160 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, aralarında bir bebeğin de olduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeki bir tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek bir evin duvarına çarptı. Kazada herhangi bir aracın olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde seyir halindeki bir tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi ve kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Tır, bir evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü, ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada herhangi bir aracın olmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, minibüsün çarptığı yaşlı kadın, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ezilerek can verdi. Kaza sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı ve tutuklandı.
Adana'da zabıta ekiplerince Ramazan öncesi kasaplar çarşısına yapılan denetimde hijyen kurallarına uymayan kilolarca et ve sakatat çöpe atıldı. Ruhsatı olmayan bazı iş yerleri ise mühürlendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, eski Ankara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Müfit Güner'in kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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