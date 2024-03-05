Osmaniye\'de Asayiş Uygulamalarında 94 Şüpheli Yakalandı, 21 Kişi Tutuklandı

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Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 94 şüpheli yakalandı, 21 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 163 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 92 muhtelif fişeği, 37.13 gram 4 parça halinde muhtelif uyuşturucu madde, 96 uyuşturucu hap, 3 çalıntı otomobil, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonlarda 21 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE