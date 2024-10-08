Osmaniye\'de Dolandırıcılık Şoku

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Osmaniye'de BİM'e ait 500 TL'lik alışveriş kartı verilerek vatandaşlar adına Papara hesabı açan şebeke liderinin muhtarlara yaptığı konuşma ortaya çıktı. Volkan Ö. isimli şahsın vatandaşların görüntülerinin teşekkür amaçlı videolar hazırlamak için çekildiğini söylemesi hayrete düşürdü.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir yardım platformu adı altında BİM'e ait 500 Türk Lirası yüklü kartları depremzede vatandaşlara dağıtarak adlarına izinsiz Papara hesabı açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı. Olayla ilgili gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sözde platformun başkanlığını yapan Volkan Ö. isimli şahsın gerçeğin ortaya çıkmasından bir süre önce Osmaniye Muhtarlar Derneği'nde yaptığı konuşma ortaya çıktı. İnsanların yüzlerini teşekkür videosu hazırlamak amacıyla çektiklerini söyleyen şebeke liderinin yardımları kayıt altına almak için kimlik kartlarını aldıklarını söylemesi ise hayrete düşürdü. Yaptığı konuşmada sorulan sorulara soğukkanlılıkla cevap veren şahsın bu anları kayıt altına alındı.

Yardım derneği başkanı olduğunu iddia ederek vatandaşları dolandıran Volkan Ö., kimlik bilgilerini nasıl ele geçirdiklerini ve videoları nasıl çektiklerini anlattı. "Meyve veren ağaç taşlanır" diyerek kendini savunan Volkan Ö., "Biz insanların kimlik fotoğraflarını almıyoruz, insanlara dağıttığımız zaman çektiğimiz teşekkür videosundaki kişinin bilgilerini kontrol etmek için bakıyoruz. Ben bir vesileyim, bana para geliyor. Ben parayla 50 tane kart dağıtacağım diyorum. 5 kişiye bölüyorum Burada ne videosunu alıyoruz. Aldığımız videolarda burada birtakımını paylaştık. Bizim açılan hesaplarla bir ilgimiz yok. Papara'yı da vallahi ben dün duydum. Bizim Papara'yla hiçbir ilgimiz yok. Bizim sözümüz var, meyve veren ağaç taşlanır. Kimse benim üzerimden prim yapmasın. Bizim burada kimlikleri toplayıp da içeri tek tek isimle çağırmamızın sebebi ne muhtarlarımızı zan altına sokalım ne de biz verdiğimiz insan doğru mu ona gidelim. Ben Osmaniye'de bir tane muhtara 1 TL para vermedim. Bize herkese isim, soyisim yazarak kartları takdim ettik" dedi. - OSMANİYE