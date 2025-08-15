Osmaniye\'de Elektrikli Otomobilin Bagajında Mahsur Kalan 5 Kedi Yavrusu Kurtarıldı

Osmaniye'de elektrikli otomobilin bagajında mahsur kalan 5 kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli otomobiliyle Osmaniye'nin Mitisin Yaylası'ndan şehir merkezine inen Serdar Çenet, otomobilin bagaj kısımından gelen sesler üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri otomobili tamir atölyesine götürerek çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma sonucu 5 kedi yavrusu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlıklı bir şekilde çıkarılan kediler tedavi ve bakımlarının yapılması için Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağına gönderildi. - OSMANİYE