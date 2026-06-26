Osmaniye\'de evin bahçesinde görülen yılan yakalandı

Osmaniye'de evinin çevresinde yılan gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Olay, Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çevresinde yılan gören vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu yılanı bulunduğu alandan güvenli şekilde yakaladı. Yerleşim yerinden uzaklaştırılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla benzer olaylara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - OSMANİYE