Osmaniye\'de Fabrikada Yangın: Yıldırım İddiası

Osmaniye'de kağıt ve karton üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Dr. İhsan Göknal Mahallesi Yusuf Çenet Bulvarı üzerinde bulunan fabrikada iddiaya göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere yoğun şekilde müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle fabrikanın sacdan yapılma çatısının çöktüğü ve büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için inceleme başlatılacağı bildirildi. - OSMANİYE