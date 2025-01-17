Osmaniye'de Göçük ve Baygınlık Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de Göçük ve Baygınlık Tatbikatı Gerçekleştirildi

Osmaniye\'de Göçük ve Baygınlık Tatbikatı Gerçekleştirildi

Osmaniye'de altyapı çalışmalarında olası acil durumlar için yapılan tatbikatta, göçük ve kanalizasyon bacasında baygınlık durumu senaryoları başarıyla simüle edildi. Ekipler, iki işçiyi kurtararak tatbikatı başarıyla tamamladı.

17.01.2025 14:50  Güncelleme: 15:00
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Osmaniye'de altyapı çalışmalarının yürütüldüğü alanda göçük ve kanalizasyon bacasında baygınlık tatbikatı gerçekleştirildi.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçeğini aratmayacak şekilde gerçekleştirilen tatbikatta, 2 işçi başarılı bir şekilde kurtarıldı. Osmaniye'de yapımı devam etmekte olan merkez kanalizasyon ve içme suyu yapım işinde muhtemel acil durumlara hazırlık kapsamında kanalizasyon bacasında baygınlık ve boru hattı içerisinde göçük tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, AFAD ve OSKİ Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Yusuf Çenet Bulvarındaki altyapı çalışmaları sırasında, kapalı alanda bir işçi sıva işleri yaparken bilincinin kaybolması üzerine gözlemci bu durumu yetkililere bildiriyor. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk ediliyor. Çalışma alanına gelen AFAD görevlileri ilk olarak baca içerisinde gaz ölçümü yaptı. Ardından itfaiye ekipleri kurulan tipoda bağlı halat yardımı ile girdiği kanalizasyon bacası içerisindeki baygınlık geçiren personeli dışarıya çıkarttı. Olayın devamında 50 metre ilerideki kazı çalışması alanında bir personel göçük altında kaldı. Göçükte kalan personel, yine kurtarma ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra sedye ile dışarıya çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikatı, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Loş ve altyapı çalışmasını yürüten firma yetkilileri yakından takip etti.

İş Güvenliği Uzmanı Şadiyenur Şahinkaya, tatbikatın amacının, çalışanların göçük durumunda, korunma ve savunma tedbirleriyle göçük halinde yapılması gereken kurtarma ve tahliye usullerini pekiştirmek ve çalışanlara göçük olması durumunda ilk yardım uygulaması usullerini öğretmek ve sedye ile taşıma yöntemlerini göstermek olduğu belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Göçük ve Baygınlık Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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