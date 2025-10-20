Osmaniye\'de Hızlı Tren Hattında Yangın

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, hızlı tren hattı çalışmaları sırasında bir iş makinesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Düziçi ilçesi Çamiçi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı tren hattı şantiyesinde çalışma yapan iş makinesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan iş makinesini fark eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında iş makinesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - OSMANİYE