Osmaniye'de HUZUR-80 Asayiş Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de HUZUR-80 Asayiş Uygulaması Başlatıldı

Osmaniye\'de HUZUR-80 Asayiş Uygulaması Başlatıldı
11.07.2026 22:47
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Osmaniye'de güvenlik için 1521 personelle HUZUR-80 uygulaması yapıldı, denetimler sürüyor.

Osmaniye'de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlenen HUZUR-80 Asayiş Uygulaması başlatıldı.

Uygulama kapsamında Emniyet ve Jandarma ekiplerinden oluşan bin 521 personel, 166 ekip ile 82 farklı uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Çalışmalara 5 drone ve 2 dedektör köpek de destek verdi. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının tam koordinasyon içerisinde görev yaptığını belirterek, uygulamanın aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ile silah, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Vali Serdengeçti paylaşımında, "Osmaniye'mizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için sahadayız." ifadelerine yer verdi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de HUZUR-80 Asayiş Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de HUZUR-80 Asayiş Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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