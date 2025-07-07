Osmaniye\'de ırmak sularının yükselmesi mahsur kalmalara yol açtı

Osmaniye'de ırmak kenarına giden vatandaşlar ırmak sularının yükseldiğini fark edemeyince araçta mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtuldu.

Olay, Osmaniye'ye bağlı Kumarlı köyü Karakışla Mahallesi'nde meydana geldi. Irmak kenarına giden vatandaşlar ırmak sularının yükseldiğini fark edemeyince araçta mahsur kaldı. İhbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde koordineli bir şekilde çalışarak halat yardımıyla aracı güvenli alana çekti. - OSMANİYE