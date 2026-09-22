Osmaniye\'de jandarma 14-20 Eylül\'de 160 olayda 150 şüpheliyi gözaltına aldı

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, meydana gelen 160 olayla ilgili 150 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Eylül tarihleri arasında kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyon ve denetimler gerçekleştirdi. Bir haftalık süreçte jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 160 asayiş olayıyla ilgili 150 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 650 kaçak sigara, 10 gram kubar esrar, 7 sentetik hap ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik uygulamalarda ise ifadeye yönelik aranan 10 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Hükümlülerden 9'unun 0-5 yıl, 1'inin 5-10 yıl, 1'inin ise 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.