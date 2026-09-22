Osmaniye'de jandarma 14-20 Eylül'de 160 olayda 150 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Osmaniye'de jandarma 14-20 Eylül'de 160 olayda 150 şüpheliyi gözaltına aldı

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Osmaniye\'de jandarma 14-20 Eylül\'de 160 olayda 150 şüpheliyi gözaltına aldı
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Eylül'de kent genelinde düzenlediği asayiş uygulamalarında 160 olayla ilgili 150 şüpheliyi gözaltına aldı. Uygulamalarda aranan 21 kişi yakalanırken, 2 av tüfeği, 650 kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, meydana gelen 160 olayla ilgili 150 şüpheli gözaltına alındı. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Eylül tarihleri arasında kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyon ve denetimler gerçekleştirdi. Bir haftalık süreçte jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 160 asayiş olayıyla ilgili 150 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 650 kaçak sigara, 10 gram kubar esrar, 7 sentetik hap ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik uygulamalarda ise ifadeye yönelik aranan 10 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Hükümlülerden 9'unun 0-5 yıl, 1'inin 5-10 yıl, 1'inin ise 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
JandarmaOsmaniyeGüvenlik3. SayfaGüncelAsayişEylülSuçSon Dakika

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