Osmaniye'de Jandarmadan Asayiş Uygulamaları - Son Dakika
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Osmaniye'de Jandarmadan Asayiş Uygulamaları

Osmaniye\'de Jandarmadan Asayiş Uygulamaları
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Osmaniye'de jandarma, son bir haftada 138 olayda 128 şüpheliyi gözaltına aldı, çok sayıda suç eşyası ele geçirildi.

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin son bir haftada gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında, meydana gelen 138 olayla ilgili 128 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10-16 Ağustos tarihleri arasında kent genelindeki sorumluluk bölgesinde asayiş uygulamaları ve operasyonlar gerçekleştirildi. Bir haftalık çalışmalar kapsamında meydana gelen 138 asayiş olayıyla ilgili 128 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bin 700 paket kaçak sigara, 350 paket ısıtılmış tütün mamulü, 20 gram bonzai ve 67 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 5 kişi yakalandı. Ayrıca 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 6 hükümlü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Osmaniye, Asayiş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de Jandarmadan Asayiş Uygulamaları - Son Dakika

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