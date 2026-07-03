Osmaniye\'de Kaza: Motosikletli Yaralandı

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Düziçi ilçesi Yenice Haruniye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki Karacaoğlan Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü bilinmeyen otomobil ile I.I. idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşakta otomobil ile motosikletin çarpıştığı ve çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE