Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Düziçi ilçesine bağlı Yazlamazlı köyü mezarlık mevkiinde 02 ABM 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi. Kazada otomobilde bulunan Ümit B. ve Hüseyin B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla yaralılar Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Yaralı - Son Dakika
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