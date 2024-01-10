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Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı, 1 Yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı, 1 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Habibe Kader K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı, 1 Yaralı
10.01.2024 - 19:17,
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Bostanlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Habibe Kader K. idaresindeki 80 AES 360 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü Habibe Kader K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı, 1 Yaralı - Son Dakika
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