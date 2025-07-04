Osmaniye\'de Kurşunlama Olayı: 2 Tutuklama

Osmaniye'de farklı tarihlerde meydana gelen ikamet ve iş yeri kurşunlama olaylarının şüphelisi 6 şahıstan 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin, bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen ikamet ve iş yeri kurşunlama suçlarına yönelik operasyon başlattı. Operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 tüfek, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin, bazı kurşunlama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı. - OSMANİYE