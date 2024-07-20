Osmaniye\'de Makilik Alanda Yangın Çıktı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Düziçi ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi sınırlarında yer alan makilik alanda yangın çıktı. Yangının vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Düziçi Belediyesi ve Orman İşletme itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

"Vicdanı olan bunu yapmaz"

Bir ağacın kolay yetişmediğini söyleyen mahalle sakini Hüseyin Telli, "Karacaoğlan'da yangın var diye geldik geçen ki gibi yakmışlar. Bunu vicdanı olan yakmaz böyle Allah'tan korksunlar ağaçlarda canlı ve içeresinde yaşayan binler canlılar var onlara yazık" dedi. - OSMANİYE