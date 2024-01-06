Osmaniye\'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Özkanlar Sokak'ta Mahir Filiz isimli vatandaşa ait müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı evde maddi hasar oluştu. - OSMANİYE