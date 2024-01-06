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Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Mahir Filiz'e ait müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Evde maddi hasar meydana geldi.

Osmaniye\'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
06.01.2024 - 18:57,
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Özkanlar Sokak'ta Mahir Filiz isimli vatandaşa ait müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı evde maddi hasar oluştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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