Osmaniye'de Narkogüç Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Narkogüç Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Osmaniye\'de Narkogüç Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 'Narkogüç-48' operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Operasyonda, 2 kilo 950 kilogram skunk, 647 captagon, 327,51 gram bonzai, 50.73 gram metamfetamin, 33 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 23.235 Türk Lirası ele geçirildi.

09.02.2024 14:06
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Osmaniye'de polisin düzenlediği "Narkogüç-48" operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik 'Narkogüç' adı verilen operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, ikametlerinin yanı sıra uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik detektör köpeği ile yapılan aramalarda 2 kilo 950 kilogram skunk, 647 captagon, 327,51 gram bonzai, 50.73 gram metamfetamin, 33 sentetik ecza, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 23.235 Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan İsa K., Halid Y., Abdullah A., İbrahim E. ve Abdurrahman K. tutuklanırken Ömer A., Fatih S., Mehmet Ç. ve Yaşar Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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