Osmaniye'de Otobüste 11 Kilo Skunk Maddesi Bulundu - Son Dakika
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Osmaniye'de Otobüste 11 Kilo Skunk Maddesi Bulundu

Osmaniye\'de Otobüste 11 Kilo Skunk Maddesi Bulundu

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, Süleyman T.'ye ait valizde 11 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi. Süleyman T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

27.02.2024 10:57
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Osmaniye'de, otobüste valizinde 11 kilo 650 gram skunk maddesi bulunan Süleyman T. tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında hassas burunlu narkotik köpeği ile yaptığı aramada isimli Süleyman T. şahsa ait valizde 11 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Süleyman T. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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