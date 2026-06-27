Osmaniye\'de otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Osmaniye'de park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden duman yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. İlk değerlendirmelere göre yangının, araç içerisinde bırakılan arızalı bir dizüstü bilgisayardan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, özellikle sıcak havalarda araç içerisinde elektronik cihazların uzun süre gözetimsiz bırakılmaması konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. - OSMANİYE