Osmaniye\'de polisten kaçan şüpheli markette yakalandı

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Osmaniye'de polisten kaçan şüpheli, girdiği markette ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, Raufbey Mahallesi'nde şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi. Yakalanmamak için markete giren şüpheli kendisini takip eden polis ekipleri tarafından burada yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgusunda şahsın birçok suçtan kaydı olan Samet S. olduğu belirlenirken, üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Tabancaya el konulurken, Samet S. hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelinin polisten kaçışı ve marketteki yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. - OSMANİYE