Osmaniye'de Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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Osmaniye'de Siber Güvenlik Eğitimi

Osmaniye\'de Siber Güvenlik Eğitimi

Osmaniye'de öğrencilere siber farkındalık eğitimi verilerek güvenli internet kullanımı teşvik ediliyor.

11.02.2025 17:47
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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor.

Osmaniye Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, SİBERAY Programı kapsamında Bahçe Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verildi.

Eğitimler ile siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulması hedefleniyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika

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