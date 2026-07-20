Osmaniye'de Tanker-Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de Tanker-Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye\'de Tanker-Otomobil Kazası: 2 Yaralı
20.07.2026 11:18
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Osmaniye'de tanker ile otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasında.

Osmaniye'de tanker ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Osmaniye-Toprakkale kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 AZY 483 plakalı tanker ile 80 ES 741 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yan yatarken, kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, trafik kazası çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Osmaniye, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de Tanker-Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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