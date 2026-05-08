Osmaniye'de seyir halindeki tanker alevlere teslim oldu
Osmaniye'de seyir halindeki tanker alevlere teslim oldu

08.05.2026 23:33  Güncelleme: 23:44
Osmaniye'de TAG Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tanker yangına doğdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tanker kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de TAG Otoyolu üzerinde seyir halindeki tanker çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mamure İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Düziçi istikametine seyir halindeki tankerden yükselen alevleri fark eden sürücüler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası tanker kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Son Dakika

