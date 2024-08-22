Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Düziçi ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordineli olarak sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde 3 aylık takip sonucu uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 57.59 gram bonzai, 22,35 gram metamfetamin, 4 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alına şüphelilerden M.N., Ö.Ş., L.K., M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken. 27 şahıs hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. - OSMANİYE