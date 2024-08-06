Osmaniye\'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 2 Gözaltı

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Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 04-06 Ağustos 2024 tarihleri arasında, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 379 gram esrar maddesi ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Olaylarda yakalanan 2 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet etmek suçlarından adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE