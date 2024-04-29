Osmaniye\'de Yılan Sokması Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hayvan otlattığı esnada yılan sokan kadın, hayatını kaybetti.

Olay, Düziçi ilçesinin Gümüş köyünde meydana geldi. İnek otlatmaya giden 60 yaşındaki Cennet İnci, yılan sokması sonucu yaralandı. Kendi imkanlarıyla ana yola çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen kadın, köy sakinleri tarafından ambulansa teslim edilerek Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İnci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - HATAY