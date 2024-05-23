Osmaniye'de Yol İşçisi Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Osmaniye'de Yol İşçisi Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Osmaniye\'de Yol İşçisi Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yol yapımında çalışan Veli Eroğlu, dubaları toplarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

23.05.2024 00:39
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yol yapımında çalışan işçi, kendisine otomobilin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde D400 karayolu Toprakkale mevkiinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan Veli Eroğlu'na (45) yolda bulunan dubaları toplarken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Veli Eroğlu hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Veli Eroğlu cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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