Osmaniye Düziçi\'de köprü temeline düşen araçtaki baba ve çocuk yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak yapımı devam eden köprünün temeline düşen otomobilde bulunan baba ve küçük çocuğu yaralandı. Kazanın ardından "Baba" diye ağlayan küçük çocuğu ekipler, "Baban iyi" diyerek sakinleştirdi.

Kaza, Düziçi ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 80 HG 881 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bağlama Kanal Köprüsü inşaatının bulunduğu alana girerek köprünün temeline düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan baba ve küçük çocuğu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında babası için ağlayan küçük çocuğu ekipler, "Baban iyi" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Yaralı baba ve çocuğu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.