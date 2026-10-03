Osmaniye Düziçi'de şarampole uçan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye Düziçi'de şarampole uçan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı

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Osmaniye Düziçi\'de şarampole uçan otomobil takla attı, 3 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçup taklalar attı; araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin taklalar atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Bostanlar köyü Göller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. idaresindeki 80 AHR 311 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Taklalar atarak durabilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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