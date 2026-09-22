Osmaniye Düziçi\'de tırda çıkan yangında 4 sıfır pikap kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'de otoyolun Düziçi mevkisinde sıfır araç taşıyan tırda çıkan yangında 4 pikap yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, otoyolun Düziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıfır araç taşıyan tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine ihbarla bölgeye Düziçi ve Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tırda taşınan 4 sıfır pikap yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.