Osmaniye Emniyet Müdürlüğü\'nden Suriye\'ye Dualarla Uğurlama Töreni

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Osmaniye Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, Suriye'ye dualarla uğurlandı.

Suriye'de görev yapacak olan Özel Harekat Polisleri, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları katılımıyla düzenlenen törende dualarla görev yerlerine uğurlandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Murat Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva katıldı.

Vali Yılmaz, "Görevinizi en iyi şekilde yapıp geleceğinize yürekten inanıyorum. Kahramanlığınızı biliyoruz, cesaretini biliyoruz, vatan sevginizi biliyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yapıp gelmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yolunuz, bahtınız her daim açık olsun" dedi. - OSMANİYE