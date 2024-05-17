Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nden Suriye'ye Dualarla Uğurlama Töreni - Son Dakika
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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nden Suriye'ye Dualarla Uğurlama Töreni

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü\'nden Suriye\'ye Dualarla Uğurlama Töreni

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisleri, Suriye'ye dualarla uğurlandı. Vali Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensuplarının katılımıyla düzenlenen törende, polisler görev yerlerine dualar eşliğinde uğurlandı. Vali Yılmaz, polislere başarılar dileyerek, görevlerini en iyi şekilde yapmalarını temenni etti.

17.05.2024 20:28
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Osmaniye Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, Suriye'ye dualarla uğurlandı.

Suriye'de görev yapacak olan Özel Harekat Polisleri, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları katılımıyla düzenlenen törende dualarla görev yerlerine uğurlandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Murat Karabulut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva katıldı.

Vali Yılmaz, "Görevinizi en iyi şekilde yapıp geleceğinize yürekten inanıyorum. Kahramanlığınızı biliyoruz, cesaretini biliyoruz, vatan sevginizi biliyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yapıp gelmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yolunuz, bahtınız her daim açık olsun" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nden Suriye'ye Dualarla Uğurlama Töreni - Son Dakika

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