Osmaniye Karaçay Vadisi'nde Mahsur Kalan Genci Dalgıç Ekipler Kurtardı - Son Dakika
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Osmaniye Karaçay Vadisi'nde Mahsur Kalan Genci Dalgıç Ekipler Kurtardı

Osmaniye Karaçay Vadisi\'nde Mahsur Kalan Genci Dalgıç Ekipler Kurtardı

Osmaniye Karaçay Vadisi'nde bulunan sulama bendinde mahsur kalan genci, Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıç ekipleri kurtardı. Genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

22.07.2024 09:05  Güncelleme: 09:13
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Osmaniye Karaçay Vadisi'nde bulunan sulama bendinde mahsur kalan genci, Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıç ekipleri kurtardı.

Olay, Osmaniye merkeze bağlı Karaçay Vadisi'nde bulunan sulama bendinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıcak havalardan bunaldığı için serinlemek amaçlı sulama bendi havuzuna giren Ö.M.B. isimli genç, havuzun bent duvarı kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı mahsur kaldı. Gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları sevk edildi.

Dalgıç kıyafetlerini giydikten sonra gerekli güvenlik önlemlerinin ardından suya giren ekipler kısa sürede mahsur kalan Ö.M.B.'ye ulaştı. Bilincinin açık olması nedeniyle vakit kaybedilmeden dalgıçların desteğiyle sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye Karaçay Vadisi'nde Mahsur Kalan Genci Dalgıç Ekipler Kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye Karaçay Vadisi'nde Mahsur Kalan Genci Dalgıç Ekipler Kurtardı - Son Dakika
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