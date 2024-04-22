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Oto galerinin camlarının kırılıp 2 aracın yapılmasıyla ilgili 10 kişi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir oto galerici dükkanının camları sopslarla kırılıp dükjan önündeki 2 aracın yakılması olayıyla ilgili 10 kişi polis tarafından yakalandı.

Okay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz Otomotiv sahipleri ile aralarında daha önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan ve söz konusu oto galerici iş yerinin camlarını sopalarla kırıp, benzin dökerek 2 adet otomobili yakan K.Ş. ve C. Ş.'yi yakaladı. Polis, tehdit ve azmettirici olarak O.Ş., Ş.Ş., U.Ş., S.E., Y.F.E., M.T., S.Ü. ve A.C. isimli şahısları da yakalayarak gözaltına aldı. Olayı azmettirdiği iddia edilen Ş.Ş. isimli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakılırken, gözaltına alınan 9 kişinin ise yarın Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.