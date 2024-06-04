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Oto yıkamacıda korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde oto yıkamacıda elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangın, paniğe sebep oldu. Mahallelinin de sokağa döküldüğü yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çıracılar Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkamacıda meydana gelen olayda, elektrik tesisatından kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.