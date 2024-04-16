3.Sayfa

Otobanda son sürat giden otomobilin karşısına taksi çıktı

BURSA - Bursa'da otobanda son sürat seyreden otomobilin karşısına ters şeritte ilerleyen taksi çıktı. Kazadan kıl payı kurtulan sürücü saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, Bursa otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobanın boş olduğunu gören sürücü, saatte 160 kilometre hız ile seyretmeye başladı. Yan koltukta oturan arkadaşı, o anları cep telefonu ile kayda alırken ters şeritten gelen taksiyi gören sürücü son anda manevra yaparak faciayı önledi. Ters şeritten gelen taksi ve korku dolu anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.