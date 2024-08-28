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Otobüs ile çarpışan otomobil su kanalına devrildi: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin su kanalına devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerinde Yüksek İhtisas Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ö. yönetimindeki 34 HB 7474 otobüs ile A.P. idaresindeki 34 BPJ 965 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil de çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.