Otobüste eşini öptü, ortalık karıştı: Sevişme yeri mi burası

Kayseri'deki bir otobüste ilginç bir tartışma yaşandı. Bir kadın, otobüsü kullanan şoförü öperek uğurladı. Kadın şoförü öptüğünü gören bir yolcu, çok konuşulacak bir tepki verdi.

"SEVİŞME YERİ Mİ BURASI?"

Yolcu, "Sevişme yeri mi burası?" deyince ortalık iyice karıştı. Kadın yolcu, şoförün eşi olduğunu söylerken tartışma bir türlü bitmek bilmedi. Kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

"NİKAH DEFTERİNİ GETİREYİM Mİ?"

Yolcu ile kadın arasında şu diyalog yaşandı:

Yolcu: Sevişme yeri mi burası?

Kadın: Kocam be!

Yolcu: Nereden kocanız?

Kadın: Nikah defterini getireyim mi?

Yolcu: Etik mi yaptığınız?

Şoför: Yanaktan öptü ya yanaktan!