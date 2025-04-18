Kayseri'deki bir otobüste ilginç bir tartışma yaşandı. Bir kadın, otobüsü kullanan şoförü öperek uğurladı. Kadın şoförü öptüğünü gören bir yolcu, çok konuşulacak bir tepki verdi.
Yolcu, "Sevişme yeri mi burası?" deyince ortalık iyice karıştı. Kadın yolcu, şoförün eşi olduğunu söylerken tartışma bir türlü bitmek bilmedi. Kavga bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yolcu ile kadın arasında şu diyalog yaşandı:
Yolcu: Sevişme yeri mi burası?
Kadın: Kocam be!
Yolcu: Nereden kocanız?
Kadın: Nikah defterini getireyim mi?
Yolcu: Etik mi yaptığınız?
Şoför: Yanaktan öptü ya yanaktan!
Son Dakika › 3.Sayfa › Otobüste eşini öptü, ortalık karıştı: Sevişme yeri mi burası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?