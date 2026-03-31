Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
31.03.2026 16:04
Türkiye'de 5G teknolojisi bugün itibarıyla kullanıma açıldı. Fakat yeni nesil internet hızından yararlanmak için yalnızca "uyumlu telefon" yeterli değil. Kullanıcıların hem operatör hem de cihaz ayarlarını aktif hale getirmesi gerekiyor. İşte yapılması gereken ayarlar...

Türkiye, hız çağında yeni bir döneme girdi. Mobil iletişimde 5G ile birlikte daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli dönem başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tablet ekranından butona basmasıyla Türkiye'de 5G teknolojisine geçildi. Mevcut tarifelerde değişiklik yapmaya ya da ek ücret ödemeye gerek kalmadan 5G'den yararlanılabilecek. Endüstriyel robotlardan otonom sürüş teknolojilerine kadar pek çok alanda yeni uygulamaların önü açılacak. Medya sektöründe 8K kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapılabilecek.

TELEFONDA 5G BAĞLANTISI NASIL ANLAŞILACAK?

Cihaz ekranındaki ağ göstergesinde "5G" ibaresi göründüğünde bağlantı 5G üzerinden sağlanıyor demek. Hizmeti kapatmak isteyenler, operatörlerinin belirttiği numaraya kısa mesaj göndererek 5G'yi ücretsiz devre dışı bırakabilecek. Türkiye, dijital dönüşümde önemli bir adım atarken hedef; iki yıl içinde ülke genelinde tam kapsama sağlamak.

5G KULLANIMI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELER?

Beşinci nesil mobil haberleşme için kullanıcıların en başta bu teknolojiye uyumlu bir cep telefonu ile uyumlu bir sim kartının olması gerekiyor. Halihazırda 4,5G teknolojisi ile uyumlu sim kartlar 5G ile de uyumlu iken daha önceki teknolojilere ait sim kartların güncellenmesi şartı bulunuyor.

Uyumlu telefon ve sim karta sahip olunduktan sonra geriye bu teknolojiyi aktif etmek kalıyor. Türkiye'de bu hizmeti sunacak 3 operatörde de SMS ile veya operatörlerin mobil uygulamaları üzerinden 5G aktif edilebiliyor.

TELEFONLARDA 5G ŞEBEKE AYARI NASIL YAPILIR?

Tüm teknik şartlar sağlandıktan sonra son adım, telefon ayarlarını değiştirmek oluyor.

iPhone kullanıcıları için:

Ayarlar › Hücresel › Hücresel Veri Seçenekleri › Ses ve Veri › “5G” seçeneği

Android kullanıcıları için:

Ayarlar › Mobil Ağlar › Tercih edilen ağ türü › “5G”

Bu adımlar tamamlandığında, kapsama alanı içinde olan kullanıcılar 5G hizmetinden yararlanabiliyor.

TELEFONUNUZ 5G UYUMLU MU, NASIL ANLARSINIZ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Türkiye'deki 95 milyon civarında cep telefonundan 32 milyonu 5G'ye uyumlu görünüyor.

Bu kapsamda Apple telefonlarda iPhone 12 ve sonrası, Samsung telefonlarda da Galaxy S21 ve sonrasındaki telefonların uyumlu olduğu operatörler tarafından ifade edildi.

Kullanıcılar Android ve iPhone telefonlarda "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" başlığı altında en yüksek teknoloji olarak LTE veya 4,5G yerine 5G'yi görüyorsa bu teknolojiye uyumlu telefonu olduğu anlamını taşıyor.

Operatörlerin internet siteleri üzerinden de telefonlarının 5G uyumlu olup olmadığını tespit edebiliyor.

5G BİRÇOK ALANDA FARKLILIK YARATACAK

Bu teknolojiyi hizmete sunan 3 operatör de 5G uyumlu telefonlara yönelik kampanyalara odaklandı. Böylece kullanıcılar telefonunu güncelleyerek 5G'yi kullanmaya başlayabiliyor.

Ancak 5G yüksek hızla birlikte yüksek veri kullanımını da beraberinde getiriyor. Bu, internet paketlerinin 4,5G teknolojisine göre daha hızlı tükenebileceği anlamını taşıyor. Operatörler ise yüksek kullanıma yönelik "sınırsız mobil internet" gibi seçeneklerle yeni paketler sunuyor.

5G'nin daha hızlı internetin yanında, hayatın birçok alanında kritik değişiklikleri beraberinde getirmesi bekleniyor. Bu teknolojiyle büyük dosyaların saniyeler içinde inmesi, konser, stadyum, metro gibi kalabalık yerlerde bağlantı kopmalarının azalması ve mobil cihaz üzerinden başka elektronik araçlarla hızlıca iletişim kurulabilmesi mümkün olacak.

Uzaktan ameliyatların robotlarla yaygınlaşması, 5G'nin 1 milisaniyenin altına düşen gecikme süresi sayesinde, bir cerrahın binlerce kilometre ötedeki bir hastayı robotik kollar yardımıyla, sanki yanındaymış gibi anlık tepkilerle ameliyat edebilmesi hedefleniyor.

Ayrıca 5G, sanayi ve üretimde binlerce sensör ve robotun aynı anda çalışması, tarlaların sulanması ve sensörlerle izlenmesi imkanı sunuyor.

Mobil oyunlarda gecikmenin düşmesiyle takılmaların azalması ve bulut tabanlı oyunların her yerde daha rahat oynanabilmesi de 5G ile mümkün olacak.

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Hakan Çalhanoğlu’ndan olay sözler: Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar Hakan Çalhanoğlu'ndan olay sözler: Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar
Beykoz’da toprak kayması: Tek katlı ev ve otomobil hasar gördü Beykoz'da toprak kayması: Tek katlı ev ve otomobil hasar gördü
Putin’in sağ kolundan korkutan kehanet. Nükleer savaş kaçınılmaz Putin'in sağ kolundan korkutan kehanet. Nükleer savaş kaçınılmaz
İstanbul’da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi İstanbul'da skandal: Satışa hazır 306 kilo at eti ele geçirildi
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş İşte gizlice çekilen fotoğraflar 12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın’ın son hali ortaya çıktı Yüzünü gerdiren Kuşum Aydın'ın son hali ortaya çıktı
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı
Bahçeli’den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı Bahçeli'den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Aykut Kocaman’dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Türkiye, 5G teknolojisine geçti Türkiye, 5G teknolojisine geçti

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:29
Trafik kazası geçiren Saran’dan büyük fedakarlık
Trafik kazası geçiren Saran'dan büyük fedakarlık
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:58
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası
Süper Lig devinden Yves Bissouma bombası
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:18
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
