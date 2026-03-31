İlhan Mansız\'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım

A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile oynayacağı kritik Dünya Kupası eleme maçı öncesi İlhan Mansız’ın paylaşımı dikkat çekti.
İlhan Mansız’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, milli takım formasıyla attığı goller ve efsaneleşen anları yer aldı. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
Kosova karşılaşması öncesi yapılan bu paylaşım, taraftarlar tarafından güçlü bir motivasyon mesajı olarak yorumlandı. Mansız’ın geçmişte yaşattığı gurur dolu anlar, yeniden hatırlanarak milli heyecanı artırdı.
Kritik mücadele öncesinde bu tarz nostaljik paylaşımlar, Türkiye’de futbol atmosferini daha da yükseltirken, taraftarların milli takıma olan desteğini pekiştirdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?