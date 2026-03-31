Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul’da trafik kazası geçirdi.

ATAŞEHİR’DE KAZA, SAĞLIK DURUMU İYİ

Saran’ın, stadyumdaki ofisine gitmek üzere yola çıktığı sırada Ataşehir’de trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Yaşanan kazanın ardından Sadettin Saran’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şoförün ise hafif morluklarla kazayı atlattığı ifade edildi.

CİDDİ BİR DURUM YOK

Kazaya karışan diğer tarafın da herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenilirken, olayın büyük bir hasar ya da yaralanmaya yol açmadığı bildirildi. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kazada aracın tüm airbag’leri patladı. Olay yerine çekici çağrıldı. Başkan Saran olay yerinden ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kamuoyuna Bilgilendirme Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir. Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.