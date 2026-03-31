Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var - Son Dakika
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
31.03.2026 16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, stadyumdaki ofisine giderken trafik kazası geçirdi. Saran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul’da trafik kazası geçirdi.

ATAŞEHİR’DE KAZA, SAĞLIK DURUMU İYİ

Saran’ın, stadyumdaki ofisine gitmek üzere yola çıktığı sırada Ataşehir’de trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Yaşanan kazanın ardından Sadettin Saran’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Şoförün ise hafif morluklarla kazayı atlattığı ifade edildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var

CİDDİ BİR DURUM YOK

Kazaya karışan diğer tarafın da herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenilirken, olayın büyük bir hasar ya da yaralanmaya yol açmadığı bildirildi. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kazada aracın tüm airbag’leri patladı. Olay yerine çekici çağrıldı. Başkan Saran olay yerinden ayrıldı. 

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Kaza sonrası Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kamuoyuna Bilgilendirme Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir. Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir. Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan Alkilic Hakan Alkilic:
    önce teste sokun sağlam mı 21 43 Yanıtla
    Mert üstün Mert üstün:
    gel bir kere denesin sana sağlam mı anlarsın 29 1
    KEREM KEREM:
    hepinize yeterim demiş denemek istersen haber ver kendisine... 3 1
  • Koray ERDOGAN Koray ERDOGAN:
    ölmüşmü 2 16 Yanıtla
  • 1453!AHYilmaz 1453!AHYilmaz:
    kuru yer kalmasın, dikkat etsin başkan.. 5 3 Yanıtla
  • FEYZİ Kocakulak FEYZİ Kocakulak:
    İnsan olarak bakamazsınız Hemen ti ye alıyorsunuz Gerçi fb takım otobüsünün kurşunlanmasını da dalga geçmişti Abrurrahim...... 3 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Nasıl maddi fazla bir şey yok araba pert olmus 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var - Son Dakika
