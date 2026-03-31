Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

31.03.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yüksek rakımlı kayalıklarda yetişen çiriş otu, baharla birlikte yeniden toplanmaya başlanırken kilosu 300 TL’ye kadar alıcı buluyor. Bir günde 70 kilogram toplayan Halil İbrahim Algan, 21 bin lira kazanç elde etmeyi planlıyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, baharın gelişiyle birlikte yeniden toplanmaya başlandı.

KAYALIKLARDA YETİŞİYOR

Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde kayalık alanlarda yetişen çiriş otu, hem lezzeti hem de besin değeriyle dikkat çekiyor. Çiriş otu; börek, boranı ve pilav gibi birçok yemekte kullanılırken, aynı zamanda kışlık olarak da hazırlanabiliyor. Yöre halkı çirişi kavurma ya da otlu börek şeklinde tüketmeyi tercih ediyor.

KENDİNE HAS TADIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Göksun'da yaşayan vatandaş Halil İbrahim Algan, Değirmendere çirişinin diğer bölgelerde yetişen türlerden farklı özellikler taşıdığını belirterek, "Yüksek rakımlarda yetişmesi, dayanıklılığı ve kendine has hoş tadıyla öne çıkıyor. Kayalık alanlarda yetiştiği için vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip" dedi.

GÜNLÜK 21 BİN LİRA KAZANAN VAR

Çiriş toplamanın oldukça zahmetli bir süreç olduğunu ifade eden Algan, "Ortalama 70 kilogram ürün toplamak için yaklaşık 30 kilometrelik zorlu bir yolculuk yaptık. Ürünün kilosu şu anda 300 TL'ye kadar alıcı buluyor" diye konuştu. 

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Yorumlar (3)

    Yorumlar (3)

  • yakup suri yakup suri :
    enfes bir tadı var nerede görsem mutlaka alırım mükemmel oluyor kavurması yumurtayla :) 3 0 Yanıtla
  • Adam Adam:
    1 günde ot toplayarak kazandığını millet 1 ayda kazanıyor. 2 0 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR Nurettin DEMİR:
    bunun anavatanı MUŞ çiriş otu 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 17:14:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.