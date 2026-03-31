Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında şok gerçek! Eski eşine ateş püskürdü - Son Dakika
Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında şok gerçek! Eski eşine ateş püskürdü

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında şok gerçek! Eski eşine ateş püskürdü
31.03.2026 16:21
Survivor yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu’nun futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, yarışmadan arkadaşı Yunus Emre Özden hakkında da dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Özden, denetimli serbestlik ihlali nedeniyle hüküm giydiğini açıklarken eski eşine de sert sözlerle yüklendi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutuklanması magazin gündemine bomba gibi düşerken, Survivor ile tanınan Yunus Emre Özden de yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.

ESKİ EŞİNİN PAYLAŞIMINA SESSİZ KALMADI

Yunus Emre Özden’in eski eşi Beria Gözen, Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Gözen’in, “Cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bu paylaşımların ardından Yunus Emre Özden de kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında şok gerçek! Eski eşine ateş püskürdü

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIM"

Özden açıklamasında, kariyerine zarar verdiğini öne sürdüğü kişiler hakkında hukuki işlem başlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmesi olmasına rağmen prim amaçlı paylaşımlar yaparak kariyerime maddi ve manevi açıdan ciddi zararlar veren malum kişi ile hiçbir bilgisi olmadan haber yapan bazı haber kanalları ve magazin sayfaları hakkında tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayım.

Bu kişinin bana zarar vermek amacıyla açtığı davalar nedeniyle denetimli serbestlik ihlali suçundan hüküm giymiş bulunmaktayım."

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında şok gerçek! Eski eşine ateş püskürdü

Aleyna Kalaycıoğlu, Yarışma, Son Dakika

Son Dakika Survivor Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında şok gerçek! Eski eşine ateş püskürdü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında şok gerçek! Eski eşine ateş püskürdü - Son Dakika
Advertisement
