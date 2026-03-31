Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden hakkında şok gerçek! Eski eşine ateş püskürdü

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutuklanması magazin gündemine bomba gibi düşerken, Survivor ile tanınan Yunus Emre Özden de yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.

ESKİ EŞİNİN PAYLAŞIMINA SESSİZ KALMADI

Yunus Emre Özden’in eski eşi Beria Gözen, Aleyna Kalaycıoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı. Gözen’in, “Cezaevinden birbirlerine mektup atsınlar” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Bu paylaşımların ardından Yunus Emre Özden de kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIM"

Özden açıklamasında, kariyerine zarar verdiğini öne sürdüğü kişiler hakkında hukuki işlem başlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmesi olmasına rağmen prim amaçlı paylaşımlar yaparak kariyerime maddi ve manevi açıdan ciddi zararlar veren malum kişi ile hiçbir bilgisi olmadan haber yapan bazı haber kanalları ve magazin sayfaları hakkında tüm hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayım.

Bu kişinin bana zarar vermek amacıyla açtığı davalar nedeniyle denetimli serbestlik ihlali suçundan hüküm giymiş bulunmaktayım."